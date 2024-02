Il senato francese dà il via libera all’inserimento dell’aborto nella costituzione

Francia, senato dà via libera al diritto all'aborto nella Costituzione: decisione storica: In Francia il senato ha dato il via libera all'iscrizione del diritto all'interruzione volontaria di gravidanza nella Costituzione. Una decisione storica e non scontata, vista la maggioranza di ...tg24.sky

Aborto: il senato francese approva la modifica costituzionale: Con 267 voti a favore, il senato francese ha dato il via libera alla proposta per inserire il diritto all'aborto nella Costituzione. Il voto finale è previsto per la prossima settimana ...it.euronews

Diritto aborto in Francia: si del senato per l’ingresso in Costituzione. Il 4 marzo voto del Congresso: FRANCIA - I Transalpini vicini al diritto all'interruzione di gravidanza. Il senato francese ha adottato, con 267 voti favorevoli e 50 contrari, il disegno di legge volto per includere nella Costituzi ...primapress