Il Samsung Galaxy A53 è in offerta su Mediaworld al minimo storico

Quando uscirà il Samsung Galaxy Ring e i prossimi pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 6 e Flip 6? Non ci sono particolari dubbi sul fatto che entrambe le ... (optimagazine)

C’è un alone di mistero introno ad un Secondo aggiornamento del Samsung Galaxy S24 appena distribuito in Corea in queste ore. Si tratta di un’ulteriore ... (optimagazine)