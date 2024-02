Il regalo dell’Elettrice Il Patto per la Famiglia esposto per la prima volta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Se ancora oggi la Toscana svetta in cima alle classifiche detenendo la più alta concentrazione di capolavori artistici al mondo lo deve, in buona parte, all’impegno di una sola donna vissuta quasi trecento anni fa, l’ultima dei Medici. La celebre dinastia che ha dominato Firenze e la Toscana per quasi quattro secoli ha infatti sempre avuto un debole per l’arte. Le collezioni di sculture, tele e gioielli, con le grandi biblioteche e le committenze di ville e giardini sono ciò che hanno fin da subito contraddistinto la politica medicea. Consapevole di tanta ricchezza, Anna Maria Luisa dedicò gli ultimi anni della sua vita a inventariare l’intero patrimonio col lucidissimo intento di rinunciarvi formalmente, cederlo ai nuovi sovrani stranieri ponendo un’unica e vincolante condizione: che "non ne sarà nulla trasportato, o levato fuori dalla Capitale, e dallo Stato del Granducato". ...