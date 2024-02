Il principe Harry resta senza scorta | la rabbia in tribunale | “Sono a rischio come mia madre | voglio il nome di chi ha preso questa decisione”

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ile sua moglie Meghan Markle non riceveranno protezione di polizia durante le loro visite nel Regno Unito. Lo ha stabilito una recentegiudiziaria che ha visto il Duca di Sussex perdere una causa contro il Ministero degli Interni britannico.aveva contestato inladel governo di non fornirgli più lo “stesso grado” di sicurezza dopo che lui e Meghan avevano rinunciato ai loro ruoli reali e si erano trasferiti fuori dal Regno Unito nel gennaio 2020, annunciando inoltre l’intenzione di fare ricorso. Nella sentenza di 52 pagine viene evidenziato cheha richiesto l’identificazione del funzionario governativo responsabile, esprimendo la sua preoccupazione per la sicurezza delle sue visite in Gran Bretagna: “Vorrei il ...

