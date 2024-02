Il principe Harry furioso dopo lo stop alla scorta | “Voglio il nome di chi ha preso questa decisione”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Londra, 29 febbraio 2024 -è su tutte le furie per aver perso il ricorso contro l'abbassamento del suo livello di protezione quando si trova in Gran Bretagna, conseguenza del fatto visto che non è più un membro "in servizio" della famiglia reale. Il duca di Sussex non l'avrebbe presa bene e dalle carte del processo sembra meditare vendetta visto che ha chiesto ildel responsabile di("I would like that person's name" si legge in prima pagine del Daily Mail. Il legale diha fatto sapere che il suo assistito è intenzionato a presentare appello contro ladell'Alta corte sul suo livello di protezione in Gb. "Il duca non chiede un trattamento di favore, ma un'applicazione giusta e legale delle regole del Ravec", ha affermato un portavoce del ...