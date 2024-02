Il prezzo del gas chiude in calo a 24 | 8 euro

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ildel gasin, con gli operatori che guardano ai livelli degli stoccaggi superiore alla media degli anni scorsi. Ad Amsterdam le quotazioni cedono il 2,9% a 24,8al megawattora. Dall'inizio dell'anno si registra una flessione complessiva del 23,1 per cento.

Vivere Roma , significa anche camminare tra i viottoli acciottolati del centro storico e immergersi nella cultura di altri tempi fatta non solo di storia, ma ... (ilcorrieredellacitta)

Il 1 marzo entrerà in vigore a Cuba , con un mese di ritardo, un aumento del prezzo della benzina di più del 500 per cento , ha annunciato il governo il 28 ... (internazionale)

Roma, 29 febbraio 2024 – Su i motori, si spengono i semafori e inizia la stagione delle corse. Si alza il sipario sulla nuova stagione di Formula 1 con il via ... (sport.quotidiano)

La Mia Auto: tutte: Ecco la gemella a cielo aperto della GranTurismo: con l’allestimento Trofeo ci sono 550 Cv di potenza a disposizione, merito del motore 6 cilindri Nettuno biturbo. Neck warmer e wind stopper per un ma ...gazzetta

Valentina Ferragni alla sfilata Dior con gli accessori super lusso, che prezzi!: Valentina Ferragni è volata a Parigi in occasione della Fashion Week, invitata a prendere parte alle sfilate della maggiori maison di moda. La sua avventura nel glamour inizia con il front row di Dior ...myluxury

Borsa: Milano chiude debole, volano Saipem e Moncler: Vendite sull'energia dove Eni cala dello 0,7% e Tenaris (-1%). Contrastate le utility mentre il prezzo del gas è in calo. Salgono Enel (+0,5%) e Hera (+0,2%), in calo A2a (-0,2%). In fondo al listino ...ansa