Il più carnivoro degli chef lancia un nuovo viaggio gastronomico a Milano | ma solo vegetale | arriva Pas

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Lo ricorderete per aver creato il miglior hamburger diall’interno di Al Mercato, per le succose ricette a base di cacciagione e quinto quarto, per i suoi tatuaggi, per l’approccio old school alla cucina, per aver partecipato a Mastero ancora per aver portato nella città meneghina che gli ha dato i natali le sue personalissime proposte di cucina che hanno raccontato il mondo. Classe ’83, madre californiana e padre milanese, Eugenio Roncoroni cresce influenzato da due culture gastronomiche molto diverse: l’esperienza a San Francisco, dove ha lavorato concome Janine Falvo, Michael Tusk e Angelo Garro – il suo principale mentore – gli ha aperto occhi e palato; si connette con il territorio a stelle e strisce e inizia a dedicarsi all’esplorazione del sincretismo culinario di tutto il mondo e a reinventarlo con la propria ...