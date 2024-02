Il PIF e l'ATP annunciano una partnership strategica pluriennale per accelerare la crescita del tennis globale: RIYADH, Arabia Saudita, 29 febbraio 2024 /PRNewswire/ -- Il Fondo per gli investimenti pubblici (PIF) e l'ATP hanno presentato oggi una nuova partnership strategica pluriennale, segnando un ...adnkronos

L'Arabia Saudita entra sempre più nel tennis: pericolo o opportunità: L'Atp e Pif, il fondo statale di Riad, hanno stretto un accordo che prevede un impegno saudita come title sponsor della classifica, in alcuni tornei e nelle Atp Finals. Una mossa che segue quelle pesa ...tennisitaliano

ATP Tour partners with Saudi Arabia’s Public Investment Fund as country continues to invest in sport: The ATP Tour has announced a new partnership with the Saudi government-controlled Public Investment Fund (PIF).edition.cnn