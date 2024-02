Il petrolio in rialzo a New York a 78 | 84 dollari

Il petrolio è in rialzo a New York , dove le quotazioni guadagnano l'1,33% a 77,51 dollari al barile. (quotidiano)

avvio di giornata in rialzo per le quotazioni del petrolio : il wti è a 77,75 dollari al barile in aumento dello 0,22%. Il brent è trattato a 82,70 dollari in ... (quotidiano)

avvio di giornata in rialzo per le quotazioni del petrolio : il wti è a 77,75 dollari al barile in aumento dello 0,22%. Il brent è trattato a 82,70 dollari in ... (quotidiano)

Mercati in stand-by con occhi a inflazione USA. A Milano corre Saipem: Il petrolio (Light Sweet Crude Oil ... Denaro su Moncler, che registra un rialzo del 3,37% (dopo che i ricavi 2023 hanno sfiorato i 3 miliardi di euro). Bilancio decisamente positivo per Prysmian, che ...teleborsa

Mercati in stand-by. A Piazza Affari volano Saipem e Moncler: Il petrolio (Light Sweet Crude Oil ... Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,34%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share, ...teleborsa

Borsa: lieve rialzo per i future Ue, occhi su trimestrali e inflazione Pce: I future sull'Eurostoxx 50 sono in rialzo dello 0,10%, quelli sul Ftse Mib avanzano dello ... Sul valutario, euro/dollaro ingessato a 1,0832, mentre sul fronte energetico il petrolio e' in calo con il ...borsaitaliana