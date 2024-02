Il Paese degli allenatori

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di giovedì 29 febbraio 2024) E così il calcio europeo ha scoperto glibaschi – una scuola tattica antica che però quest’anno sta vivendo un momento di grazia, soprattutto grazie all’Arsenal di Arteta (terzo in Premier League ad appena due punti dalla vetta) e al Bayer Leverkusen di Xabi Alonso (sorprendente prima in una Bundesliga abituata al dominio del Bayern). Non solo loro però. Si potrebbe citare anche l’Aston Villa di Unai Emery (vera rivelazione della Premier) e la Real Sociedad rivelazione in Champions di Imanol Alguacil. Tutte squadre a guida basca, anzi, sarebbe meglio dire a guida gipuzkoana, come viene chiamata la provincia di San Sebastiàn da cui vengono tutti questi, che per inciso è la più piccola per estensione di tutta la Spagna. Coi suoi duemila chilometri quadrati è grande più o meno come la provincia di Ancona. I tecnici provenienti da ...