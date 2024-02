Il Napoli di Sassuolo ricorda la bellezza dello scorso anno | 6-1 come all’Ajax Gazzetta

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ildila: 6-1. A scriverlo è laSport. Non si vogliono fare paragoni assoluti, perché qualcuno potrebbe offendersi vista la posizione in classifica, però certe giocate ftornare in mente ai tifosi più romantici alcune bellezzetorneo. Quando Kvaratskhelia tira addirittura dalla linea di centrocampo e quasi trova il gol, tanti hpensato che allora i capolavori si possono imitare, o almeno ci si può provare. Il 6-1 replica lo stesso risultato di Amsterdam, contro l’Ajax nella stagione scorsa, appunto: l’ultima volta in cui gli azzurri ...

Le pagelle dei giornali esaltano la prova di Osimhen in Sassuolo-Napoli : voto 8 dalla Gazzetta, 8 dal CorSport, 9 da Tuttosport per la tripletta. CALCIO ... (napolipiu)

Osimhen e Kvaratskhelia, fine del letargo: il Napoli ora crede nella Champions: Tornano irresistibili Osimhen e Kvara. «Complimenti per questo ben risveglio» scrive al 90’ De Laurentiis mentre si prepara ad andare a Londra e per questo non è a ...ilmattino

Focus Sassuolo – Napoli. Amarcord azzurro: come un anno fa, calcio-spettacolo partenopeo. Kvara ed Osi come ai vecchi tempi: REGGIO EMILIA – Quella che un tempo era delle squadre più ostiche da affrontare si è trasformata, da qualche stagione in un toccasana, una passeggiata di salute. Ci voleva il Sassuolo per risvegliare ...ilmeridianonews

Calzona: "Finché la matematica non ci condanna credo alla rimonta Champions": Alla rimonta Champions in classifica "ci credo, finché la matematica non ci condanna non vedo perché non ci dovrei credere. Sappiamo che è difficile ma ci dobbiamo giocare questa carta". Lo dice il ...rainews