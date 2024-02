Il lockdown ha fatto bene al microbioma | studio sui bebè figli del Covid

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Milano, 29 feb. (Adnkronos Salute) - I 'del', bimbi nati durante l'isolamento imposto in emergenza, hanno una flora intestinale migliore. Unpiù sano: da un lato ricco di batteri buoni 'ereditati' dalla madre grazie a un allattamento al seno più prolungato, dall'altro favorito da una riduzione delle infezioni contratte e quindi degli antibiotici assunti. Un mix che sembra proteggere anche contro le allergie. Lo suggerisce unopubblicato su 'Allergy', condotto dalla University of Medicine and Health Sciences del Royal College of Surgeons in Irland (Rcsi), con Children's Health Ireland e Apc Microbiome Ireland, centro di ricerca basato allo University College di Cork. I detrattori delle restrizioni disposte in pandemia avranno dunque un argomento in meno, stando ...