Il Liverpool vince contro il Southampton e vola ai quarti di FA Cup

Il Liverpool ha vinto il primo trofeo inglese del 2024: 0-1 in finale di Carabao Cup ai danni del Chelsea e decimo trionfo nella competizione,... (calciomercato)

Ultimo atto della Coppa di Lega inglese, ex EFL Cup, che vale l'accesso alla Conference League e il prestigio del primo trofeo da assegnare... (calciomercato)

Vinco la Premier e sono dei vostri | Milan, bomba dall’Inghilterra: Cardinale deposita il contratto e lo affianca a Tomori: Milan, arrivano rinforzi in difesa. Cardinale vola in Inghilterra e chiude per il forte difensore. Con Tomori saranno insuperabili.dotsport

FA Cup, un ex Juve fa fuori De Zerbi e il Chelsea trova Maresca: Il tecnico italiano esce sconfitto dalla sfida contro il Wolverhampton, decisa dalla rete dell'ex bianconero Lemina. I Blues affronteranno il Leicester al prossimo turno ...tuttosport

FA Cup, dove vedere Liverpool-Southampton: Sky, NOW o DAZN Diretta TV, streaming e probabili formazioni: Il Liverpool affronta l'ennesima gara, portando a casa l'ennesimo trofeo, grazie alla finale di EFL Cup vinta contro il Chelsea nella gara di domenica a "Wembley", di fronte a quasi 90 spettatori.news.superscommesse