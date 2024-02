Il lavoro e' fatto male | 87enne accoltella l' elettricista

(Di giovedì 29 febbraio 2024) AGI - Un uomo di 87 anni di Vernole in provincia di Lecce hato una cui aveva chiesto dei lavori di riparazione in casa e poi gli ha sfasciato il parabrezza dell'auto con una mazza, poiché non era contento della prestazione professionale. La vittima, ferita con un fendente all'altezza di un rene, è riuscita a chiedere aiuto correndo per strada, si tratta di un uomo di 54 anni di Torchiarolo in provincia di Brindisi. Sul posto sono intervenuti i sanitari e i carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini ricostruendo in breve l'assurda vicenda. Su disposizione del magistrato di turno l'aggressore e' stato denunciato.

Milano, 26 feb. (askanews) – “Un fantastico riconoscimento del lavoro fatto in questi tre anni per rilanciare Renault . Il gruppo non è più quello che vi ... (ildenaro)

Solinas: «Fuori dalla Giunta per un’operazione di Palazzo»: Quali sono le grandi riforme che il Consiglio ha fatto di sua iniziativa». Per stare alle cifre, non è che lei in Consiglio si sia visto granché. «Chiedete ai commessi: quante ore ha trascorso ...unionesarda

Dall'Anas lavori per 275 milioni sulle strade dell'Umbria: A questi si aggiungono oltre 267 milioni per lavori in corso e 131 milioni per quelli di prossimo avvio. Il punto sull'avanzamento delle opere e sui cantieri previsti per il 2024 è stato fatto in una ...ansa

Tesei e la ricandidatura: «Riconoscimento per il lavoro fatto»: Per Tesei la ricandidatura «rappresenta anche il riconoscimento del lavoro fin qui svolto, in condizioni spesso difficili e straordinarie come quelle che abbiamo vissuto in questi quasi cinque anni».umbria24