Il futuro dello streaming video dipende dalla pubblicità

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Dopo Netflix e Disney+ anche Amazon annuncia l'arrivo degli spot sul proprio servizio di, Prime. Seguendo quanto già successo negli Stati Uniti e poi nel Regno Unito, in Germania, Francia e altri paesi, dal 9 aprile la novità sarà attiva in Italia e per questo la compagnia ha iniziato a inviare una email agli abbonati per avvisare del cambio di rotta. Nella comunicazione viene specificato che «film e serie tv includeranno un numero limitato di annunci pubblicitari», senza definire in che misura, ma aggiungendo che saranno una quantità «significativamente inferiore di interruzioni rispetto alla televisione lineare e ad altri servizi di», e giustificando la scelta con l'obiettivo di «continuare a investire in contenuti di qualità». Chi non vorrà sorbirsi gli annunci potrà farlo pagando 1,99 euro ogni mese, con ...

