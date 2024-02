Il dossier terzo mandato Bonaccini insiste | Schlein frena Il gruppo dem al Senato | | Non è una battaglia popolare

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Cavalcare l’onda. La convergenza sul campo tra la segretaria dem Ellye il presidente 5 Stelle Giuseppe Conte detta l’agenda del centrosinistra senza temi d’inciampo o distinguo. Alle elezioni regionali in Abruzzo, del resto, mancano appena dieci giorni: si vota domenica 10 marzo. E, dopo aver imbroccato il vento di maestrale che ha portato alla vittoria per un soffio dell’ex viceministra pentastellata Alessandra Todde in Sardegna, la sola cosa da fare è spiegare fino all’ultimo centimetro di tela al grecale per cercare di bissare il successo sulla sponda adriatica. Ancor più grazie alla vittoria sarda, il distacco tra il presidente in carica di centrodestra Marco Marsilio e lo sfidante Luciano D’Amico – ex rettore di Teramo in orbita dem – si starebbe infatti assottigliando. Perdipiù nel segno di una coalizione allargata anche alle forze moderate, come ...

