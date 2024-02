Il direttore della Novaya Gazeta fermato a Mosca con l’accusa di “screditare” l’esercito russo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) La costituzione russa prevede la libertà di parola e di stampa, ma ai giornalisti continuano a finire arrestati se parlano di guerra. Il giornale indipendente– la testata nota in tutto il mondo per esser stata quella di Anna Politkovskaya – è di nuovo sotto attacco: ilSergey Sokolov è statocondi “. Lo rivela la stessa testata sul suo sito, aggiungendo che l’arresto di Sokolov sarebbe dovuto al modo in cui si era riferito delin un articolo, ma che non si conosce l’articolo incriminato. Non è noto nemmeno dove il giornalista sia detenuto. Se riconosciuto colpevole, rischia una multa ...