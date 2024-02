Il corvo | il look di Bill Skarsgard spiegato dal regista | ha origini inaspettate

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il 7 giugno 2024 è atteso nelle sale di tutto il mondo il remake de Il, diretto da Rupert Sanders e conSkarsgård nel ruolo che fu di Brandon Lee; ad alcuni mesi dall’uscita, è stato finalmente divulgato l’aspetto del personaggio, ed è proprio Sanders a spiegarne genesi e influenze in un’intervista a Vanity Fair, sorprendendo tutti. Il, infatti, dichiara di non essersi ispirato alle iterazioni precedenti del personaggio, prendendo invece spunto dalle caratteristiche fisiche di Skarsgård per modellare la nuova versione del personaggio: “porta con sé una bellezza quasi disturbante, e la perdita della moglie lo trasforma in qualcosa che nemmeno lui può controllare“. Sanders aggiunge che l’iconografia del personaggio si rifà in parte anche alle nottate vissute tra rave e occupazioni abusive, che ...

