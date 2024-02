Il Corvo | ecco Bill Skarsgård nelle prime foto del remake

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il reboot di Ilviene mostratoimmagini. A riprendere il ruolo di Brandon Lee del 1994 c’è, il quale farà parte di una ripresa più moderna della graphic novel scritta da James O’Barr. Il lungometraggio diretto da Rupert Sanders uscirà negli Stati Uniti il 7 giugno 2024, trent’anni dopo la versione con Brandon Lee, morto durante le riprese. Atoccherà il pesante fardello di vestire il ruolo del defunto figlio di Bruce Lee, mentre ad interpretare la sua fidanzata è stata chiamata la cantante FKA Twigs, mentre Shelly Webster sarà Zadie.Skarsgard e FKA Twiga in una delleimmagini di Il. Fonte: Vanity Fair.Skarsgard e FKA Twigs in ...