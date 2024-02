Il Comune ferma l'antenna. Pontetetto tira un sospiro “Ci sono aree più vocate“

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Fine corsa per. Dopo le proteste del comitato dil’amministrazione comunale ha notificato “alla ditta Inwit il provvedimento di annullamento del maturato silenzio assenso riguardo all’installazione del, disponendo inoltre la sospensione immediata dei lavori, dopo un’attenta analisi e valutazione del contesto“. L’atto degli uffici comunali arriva in seguito all’avvio del cantiere in via Pattana, per l’installazione appunto di una avversatissima antenna della telefonia mobile in un terreno privato. Ildi Lucca precisa infatti che, al fine di tutelare i cittadini e il territorio, l’ente è dotato di un preciso regolamento e una procedura per installare le stazioni radio base, che ha condotto nei mesi scorsi all’aggiornamento del piano degli impianti di telefonia mobile, finalizzato ...

Tempo di lettura: 2 minutiSvolta nello stallo dei lavori per la realizzazione dei box di piazza Cavour , il progetto che dal 2012 tiene prigioniero in un ... (anteprima24)

Bandecchi alla Regione: “Aspettiamo ancora una risposta per la realizzazione dell’ospedale di Terni….”: Bandecchi non si ferma. Da un lato le elezioni e il cammino con Alternativa ... che non ha “ancora ricevuto nulla sulla realizzazione del nuovo ospedale di Terni”. E da parte del Comune e della stessa ...tag24

Femminicidio, Fornaci di Barga si ferma per Maria Batista Ferreira: tremila in corteo per la donna uccisa dal marito foto: Appuntamento silenzioso e commosso per le vie del paese: un minuto di silenzio sul luogo dell'aggressione mortale e un applauso per la vittime. La sindaca Campani: "Tutti noi dobbiamo fare la nostra p ...luccaindiretta

Palermo, furto di fari al Forum: fermati due minorenni: Uno di 16 anni e un altro di 13, ma nonostante la giovane età già provetti ladri. Ma i carabinieri del comando provinciale di Palermo sono stati bravi ad intercettarli e bloccarli mentre smontavano ...mondopalermo