Il computer con schermo trasparente? Sì | ci ha pensato Lenovo

(Di giovedì 29 febbraio 2024) L'innovazione tecnologica passa anche dal gioco, dalla sperimentazione che punta sostanzialmente a lasciare a bocca aperta. Ed è proprio un effetto wow di questo tipo quello cheha voluto strappare al Mobile World Congress 2024 di Barcellona, presentando il suo ThinkBook Transparent Display Laptop Concept: unportatile conche ci lascia intravedere come potrebbe essere lo smart working di domani. O forse chissà, come potrebbero trasformarsi gli schermi digitali nell'epoca della piena maturità della realtà aumentata. LaptopMWC24 Il ThinkBook Transparent Display Laptop Concept in mostra al MWC24 di Barcellona Foto: F. PivaGià, ma come funziona? In estrema sintesi il device in questione è dotato di un display ...