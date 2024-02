Il Codacons si scusa con Fedez | “Non volevamo accusarlo di evasione fiscale”

(Di giovedì 29 febbraio 2024)ha ricevuto una lettera di scuse dal. A dirlo sono gli avvocati del rapper, che hanno spiegato come dal sito web dell’associazione - dopo la loro richiesta - sia stato anche rimosso il comunicato stampa con il quale venivano accusati sia l’artista sia le società della sua famiglia die di “trame oscure”. Nella lettera si spiega che “non era intenzione delaccusarené diné di altre condotte non lecite”.

11 dicembre 2023 - Dura replica del Codacons ad Amadeus che ieri, in un video pubblicato sui social, ha parlato di “pregiudizi” riguardanti i cantanti in gara ... (ilfaroonline)

Fedez, la lettera del Codacons: «Considerato che ha la coda di paglia gli chiediamo scusa per le accuse»: «Dopo la tempesta c'è sempre il sole». Il Codacons chiede scusa a Fedez. L'associazione a tutela dei consumatori, ha fatto un passo indietro dopo aver diffuso un comunicato stampa in cui accusava il ...leggo

Il Codacons si scusa con Fedez: Quindi ci scusiamo per l'equivoco e per gli eventuali toni utilizzati. Vi salutiamo con cordialità E vi invitiamo alle prossime iniziative del Codacons, come doveroso, che avranno a oggetto il Vostro ...msn

Fedez riceve le scuse dal Codacons: «Non volevamo accusarlo di evasione fiscale e trame oscure»: Fedez ha ricevuto «una lettera di scuse da parte del Codacons», che oggi ha «rimosso dal suo sito web il comunicato stampa» che conteneva «l'accusa a Fedez e ...ilmattino