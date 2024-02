Il cervello fa le pulizie quando si dorme | la ricerca

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Milano, 29 feb. (Adnkronos Salute) - C'è un paradosso nel sonno. L'apparente tranquillità di chi sta riposando lascerebbe pensare a un'immobilità totale. In realtà dietro si nasconde una frenetica attività che ha luogo neldel dormiente. La notte è 'silenziosa' ovunque, ma non qui.la personai neuroni 'ballano'. O meglio fanno le. Durante il sonno, le cellule cerebrali producono esplosioni di impulsi elettrici che si accumulano in onde ritmiche, segno di un'accresciuta funzione delle cellule cerebrali. Ma perché ilè attivostiamo riposando? Le onde cerebrali lente sono associate a un sonno riposante e ristoratore. E ora gli scienziati della Washington University School of Medicine di St. Louis hanno scoperto che aiutano a eliminare le ...