Il Catania ribalta il Rimini La Coppa si ferma al ’Massimino’

(Di giovedì 29 febbraio 2024)(4-2-3-1): Albertoni; Bouah, Celli, Monaco (25’ st Kontek), Castellini; Welbeck, Sturaro; Chiricò (25’ st Chiarella), Tello, Cicerelli (43’ st Haveri), Di Carmine (37’ st Cianci). A disp.: Furlan, Donato, Curado, Haveri, Nodo, Peralta, Marsura, Costantino. All.: Vanigli (Lucarelli squalificato).(4-3-3): Colombi; Lepri, Gorelli, Gigli (32’ st Tofanari), Semeraro (42’ st Iacoponi); Megelaitis, Sala, Langella (42’ st Ubaldi); Lamesta, Morra (32’ st Cernigoi), Malagrida (12’ st Garetto). A disp.: Colombo, De Lucci, Rosini, Pietrangeli, Quacquarelli, Leoncini, Delcarro. All.: Troise. Arbitro: Simone Galipò di Firenze. Assistenti: Giorgio Ravera di Lodi e Alessandro Parisi di Bari. Quarto ufficiale: Gianluca Grasso di Ariano Irpino. Reti: 15’ pt Cicerelli, 40’ st Castellini. Note - ...

Catania-Rimini, i rossazzurri ribaltano e conquistano una storica finale di Coppa Italia: La notte emozionante al Massimino prosegue. E continua anche nel secondo tempo la manovra in attacco del Catania (anche se l'impianto di gioco spesso lascia a desiderare): i ritmi sembrano allentati ...itasportpress

Diretta testuale Catania – Rimini 2-0 (finale): biancorossi rimontati, Etnei in finale col Padova: Diretta testuale: il Rimini affronta il Catania nella semifinale di ritorno di Coppa Italia: i biancorossi partono dal vantaggio dell'andata, vinta 1-0 ...altarimini

RISULTATI COPPA ITALIA, SERIE C/ La finale è Padova-Catania! Diretta gol live score (oggi 28 febbraio 2024): Risultati Coppa Italia Serie C, diretta gol live score delle due partite di ritorno delle semifinali in programma oggi, mercoledì 28 febbraio 2024.ilsussidiario