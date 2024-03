Il capo del sindacato dell’Esercito si schiera con Vannacci | «Non ha offeso nessuno | assurda la sua sospensione»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Tra i militari c’è chi difende esplicitamente il controverso Roberto, il generale sospeso per 11 mesi dall’Esercito e indagato per istigazione all’odio razziale a seguito delle dichiarazioni omofobe, negazioniste e razziste presenti nel suo libro Il mondo al contrario. Come Marco Votano, segretario generale delLibera Rappresentanza dei Militari. «Non entrando nel merito di ciò che scrivein quanto può essere o non essere condivisibile, credo che sia oltremodo sproporzionato e fuori luogo entrare nel merito della libera espressione del proprio pensiero ancorché si tratti di un militare», dice Votano a Open. A suo avviso,sarebbe finito vittima di decisioni eccessive da parte. I confini della liberta d’espressione? «La Costituzione riconosce a ...