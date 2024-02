Il campo largo ovunque è solo un miraggio per Schlein Conte già fa i capricci

(Di giovedì 29 febbraio 2024) La vittoria di Alessandra Todde in Sardegna pare non aver spianato la strada al. A parte il prossimo voto in Abruzzo, il 10 marzo, dove sulla candidatura di Luciano D'Amico convergono tutti i partiti di opposizione, per le altre regioni che andranno alle urne restano i distinguo e le contrapposizioni, anche tra Pd e M5S. Il presidente dem, Stefano Bonaccini, è chiaro: per la Sardegna «devo dire anche complimenti alla segretaria del nostro partito, perché Ellyci ha creduto dall'inizio, ci si è spesa con generosità e, credo, anche il Movimento 5 Stelle debba riflettere su questa generosità che il Partito democratico ha dimostrato». Un modo per richiamare l'attenzione di Giuseppesul passo di lato fatto daper spianare la strada a Todde. Per Bonaccini quella sarda è «una ...

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “Tutte le chiacchiere sul campo largo o giusto stanno a zero. Faccio una proposta: Chiamiamolo campo per la difesa della sanità ... (calcioweb.eu)

Il Campo extra-large è già realtà. In una piccola porzione di Stivale, ma esiste. In Abruzzo, il centrosinistra al completo gioca una partita importante. E non ... (gazzettadelsud)

Regionali Basilicata: il centrodestra punta sull’uscente Bardi, il campo largo ancora non c’è: Nemmeno la vittoria di Alessandra Todde a presidente della Regione Sardegna con la coalizione di centrosinistra è riuscita a sciogliere i nodi sulle candidature regionali in Basilicata per il tanto ...napoli.repubblica

Paita: “Il Pd si è appiattito sui Cinquestelle, la casa del civismo siamo noi di Italia Viva”: Per questo la coordinatrice nazionale di Italia viva dice di non pensarla né come Carlo Calenda che apre al campo largo sui territori, né come Andrea Orlando che “ha in mente uno schema diverso dal ...ilsecoloxix

Elezioni regionali, le prossime corse dall’Abruzzo al Piemonte al Veneto: L’ex presidente della Provincia dell’Aquila (nel 2004) Stefania Pezzopane, membro della Direzione del Pd, domenica notte, subito dopo che la Sardegna era passata al campo largo (Pd-M5S-Avs), sulla ...corriere