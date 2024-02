Il campione 15enne muore travolto da un’auto durante una gara | lutto nel ciclismo

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Juan Pujalte, promettente ciclista spagnolo di soli 18 anni, è tragicamente scomparso oggi a seguito di un incidente stradale mentre era in allenamento sulle strade di Escombreras, nella Regione di Murcia. La dolorosa notizia della sua morte è stata confermata dal Comitato Regionale murciano della Federazione Ciclistica Spagnola, lasciando l’intero ambiente delin uno stato di profondo. Nato il 22 aprile 2005 a San Pedro de Pinatar, Pujalte si era recentemente unito al Valverde Team – Ricardo Fuentes, squadra con cui aveva fatto il suo esordio sabato 17 febbraio partecipando al Memorial Sanroma, una competizione riservata alla categoria Under 23. Al momento, le autorità spagnole stanno conducendo indagini per fare luce sulla dinamica dell’incidente che, secondo quanto riportato da ES, ha provocato al giovane ...

Il figlio di Tiger Woods manca qualificazione a torneo PGA: Il 15enne figlio del campione californiano non è andato oltre il 110/o posto, con uno score di 86 (+16), nella pre-qualifica uscendo dunque di scena. Nella sua carta, nessun birdie con quattro bogey, ...ansa

Golf: charlie woods, qualificazione torneo Pga Tour: Charlie Woods sarà in gara a Hobe Sound, in Florida, per provare a conquistarsi un posto nel 'The Palm Beaches'. Il figlio del campione ...sportmediaset.mediaset