Il cadavere trovato dalle tv. "Antonella morta da 24 ore": A scoprire il cadavere gli inviati di Chi l'ha visto ... Il marito, preoccupato, chiede aiuto ai carabinieri che iniziano subito le indagini. Trovano la sua vettura con il cellulare. La donna viene ...ilgiornale

Antonella Di Massa morta a Ischia, il giallo del cadavere ritrovato dalla troupe tv: L'hanno cercata ovunque, lungo dirupi scoscesi, nei canaloni e persino sui fondali marini, utilizzando squadre specializzate, termoscanner e unità cinofile. Alla fine, a trovare il ...ilmattino

Uomo trovato morto nella casa in centro a Milano, il corpo in avanzato stato di decomposizione: Quando soccorritori e poliziotti sono riusciti a entrare in casa, per lui ormai non c'era più nulla da fare. Un uomo di 53 anni, Igor C., è stato trovato morto martedì sera nel suo appartamento in via ...milanotoday