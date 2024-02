Il 3 marzo 2024 appuntamento con #domenicalmuseo

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il 3si rinnova l'con, l'iniziativa del Ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto. Domenica 4 febbraio l'affluenza registrata è stata di 260.945 persone. Per informazioni e per consultare l'elenco completo: https://cultura.gov.it/domenicalmuseo.

Martedì notte la Real Sociedad ha subito un duro colpo: la squadra basca non potrà giocare la finale di Copa del Rey, visto che è stata eliminata ai rigori ... (infobetting)

Il Volendam è ultimo in classifica con 13 punti, a -5 dagli spareggi e a -7 dalla salvezza diretta. Situazione difficile ma, compresa questa, mancano ancora ... (infobetting)

fino al 2 marzo le scuole possono manifestare il loro interesse a partecipare al Programma “ Deutschland Plus ” 2024 .Il Programma per gruppi di studenti con ... (orizzontescuola)

Napoli, campionato invernale di vela d'altura: Posillipo mette in palio il Trofeo: Penultimo appuntamento per il Campionato Invernale di Vela d’Altura del Golfo di Napoli con la regata di sabato 2 marzo, organizzata dal Circolo Nautico Posillipo che mette in palio il Trofeo del ...ilmattino

29 febbraio: origini del Leap day e i nati in questo giorno da Ferrán Torres a Elisabetta Caporale: Il 29 febbraio è il Leap Day, giorno bisestile. Chi è nato in questa giornata, come festeggia il compleanno Ogni quattro anni o sceglie un'altra datagazzetta

Quarto giorno di collocamento per il Btp Valore, già 500 milioni: (ANSA) - MILANO, 29 FEB - Il collocamento del Btp Valore marzo 2030 è alla quarta giornata e in poco più di un'ora sono stati sottoscritti 528 milioni di euro che portano il totale delle richieste a ...notizie.tiscali