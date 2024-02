Ieri in Campania | scomparsa a Ischia | il giallo della morte di Antonella

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI fatti più importantigiornata di, giovedì 29 febbraio 2024. Avellino – Ennesima denuncia contro l’ex compagna da parte di un padre che sostiene di non riuscire a vedere le proprie figlie nonostante accordi assunti in Tribunale con la madre delle bambine. La denuncia è stata sporta in data 19 febbraio 2024 presso la Stazione dei Carabindi Serino. (LEGGI QUI) Benevento – Consegnata oggi da Anas alla società aggiudicatariagara, la progettazione esecutiva del 1° lotto dei lavori di raddoppiostrada statale 372 “Telesina” per la realizzazione di 4 corsie tra lo svincolo di San Salvatore Telesino e quello di Benevento. E’ quanto si legge in una nota del Mit. (LEGGI QUI) Caserta – Un’aggressione in stile ‘arancia meccanica’: a subirla, nel ...