Idiosincrasia | cos’è | cause | sintomi e trattamento

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Fin dalla nascita siamo esposti di continuo ad agenti atmosferici, inquinanti, tossine; inoltre utilizziamo quotidianamente prodotti con formulazioni non sempre naturali, consumiamo alimenti con l’aggiunta di conservanti, coloranti e additivi. Ci sono poi loro, i farmaci, assunti per ridurre la sintomatologia dolorosa, per trattare una patologia acuta o cronica. I medicinali vengono prescritti dal medico in base alla diagnosi e alle valutazioni eseguite; nonostante ciò, siamo consapevoli degli effetti indesiderati che potrebbero procurare, poiché sono stati già osservati, dunque sono prevedibili. Li troviamo elencati sul foglietto illustrativo presente in ciascuna confezione o sono consultabili sul sito dell’AIFA. Potrebbe infatti accadere che il corpo risponda ad un principio presente all’interno del farmaco in modo avverso, ad esempio con la manifestazione di reazioni allergiche, ...