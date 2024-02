Idaho | il boia non riesce a trovare la vena dopo 8 tentativi | sospesa la condanna a morte al serial killer

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Thomas Eugene Creech è unstatunitense: 73 anni, in carcere da 50 per aver ucciso cinque persone, è sospettato di essere l’autore di molti altri omicidi. Per questo è statoto alla massima pena, quella di. La sua vita però è stata salvata in calco d’angolo da un inatteso imprevisto: ilnon è riuscito a portare a termine il suo compito. È accaduto in, dove da poco è stato approvato l’uso del plotone di esecuzione. I medici hanno provato per ben otto volte aladi Creech per la somministrazione del cocktail letale, per un’ora di lenta agonia. Senza successo: così hanno gettato la spugna e l’esecuzione è stata. «Questo è ciò che accade quando individui sconosciuti con una ...

