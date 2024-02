Ibrahimovic | «Vogliamo un nuovo stadio per il Milan»

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Zlatanha parlato per la prima volta da dirigente delal Financial Times e ha toccato il temaZlatanha parlato per la prima volta da dirigente delal Financial Times e ha toccato il tema. Le sue dichiarazioni: CARDINALE – «Lavorare con Cardinale mi farà crescere. Anche da dirigente voglio sempre incidere. Non ho paura delle sfide e voglio fare la differenza». SULLO– «Serve qualcosa di. Ad esempio, con ilGerry darà a tifosi quello di cui hanno bisogno. A San Siro mancherò più io di quanto San Siro mancherà a me. In quelloho grandi ricordi, è unostorico e tanta storia è stata fatta lì, ma ...

