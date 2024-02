I sindaci ora sorridono | Aspettavamo con ansia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Un sospiro di sollievo. E’ quello che hanno tirato idei Comuni terremotati del Piceno alla notizia relativa alla stabilizzazione del personale precario all’interno degli Usr, ovvero gli uffici per la ricostruzione. "conquesto documento per dare stabilità e continuità ai nostri dipendenti, alla luce dell’enorme mole di lavoro che hanno gli uffici comunali – spiega, ad esempio, il sindaco di Acquasanta Sante Stangoni, che però ora si aspetta anche qualcosa in più per ripopolare i borghi –. Il commissario è stato di parola e lo ringraziamo. Ora c’è bisogno di una legge per la montagna che favorisca il ripopolamento dei nostri territori attraverso vantaggi economici per chi ci abita e per chi sceglie di tornarci a vivere. Altro aspetto importante sarebbe avere a disposizione l’intero importo delle opere ...