I segreti dei recenti successi dell' anti-aerea ucraina contro i jet della Russia

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Quvelivoli ed elicotteri russi o ucraini siano davvero stati abbattuti durante due anni di guerra non è noto. La propaganda da ambo le parti fa il suo mestiere ed è quindi complicato sapere se quelli dichiarati siano abbattimenti avvenuti in azione di combattimento o meno, se durante i trasferimenti oppure in incidenti. Fatta questa premessa, tra le ultime azioni raccontate dagli ucraini c’è stata quella avvenuta la notte del 27 febbraio, quando l’esercito russo ha lanciato almeno sei missili di vario tipo e fatto decollare 13 droni Shahed verso obiettivi ucraini. Per contrastare l’attacco hanno agito velivoli, unità missilisticheaeree'Aeronautica di Kiev, postazioni mobili con le relative attrezzature per la guerra elettronica, risorse che – sempre stando alle dichiarazioni di parte– avrebbero ...