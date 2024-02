I poveri mangino i cereali a cena Il multimiliardario Ceo di Kellogg’s fa arrabbiare tutti

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 29 febbraio 2024) In verità, Maria Antonietta non pronunciò mai quella frase. Il Ceo di Kellog’s Gary Pilnick, però, sì: i, per lui, sono la soluzione perfetta in tempo di crisi. Alimenti da sempre «accessibili» che rappresentano «un porto sicuro per i consumatori sotto pressione», ha detto durante una discussione sull’aumento dei prezzi in onda sulla CNBC. Il popolo del web non l’ha presa bene.per«Isono molto in voga, e ci aspettiamo che il trend continui fin tanto che i consumatori sono sotto stress» per via dell'inflazione. Pilnick, però, è un multimilionario: «Pensate davvero che rifiliai suoi bambini?» ha scritto un utente su TikTok, riportando un documento della Securities and Exchange Commission (l’ente della vigilanza delle ...