Il Policlinico Gemelli di Roma è il miglior ospedale italiano, per il quarto anno consecutivo, e uno dei migliori al mondo . Lo stabilisce l'edizione 2024 ... (fanpage)

Pavia, 29 febbraio 2024 – Il San Matteo è tra i Migliori ospedali al mondo e tra i primi sette d’ Italia . A stilare la classifica "World's Best Hospitals 2024" ... (ilgiorno)

Boccia (Pd): Marsilio ha svenduto l’Abruzzo alla Lega: Roma, 29 feb. (askanews) – “Mi verrebbe da dire Marco Marsilio batti un colpo sull’autonomia differenziata! Nel dibattito di questi mesi sullo scellerato ddl Spacca Italia Marsilio è scomparso, è dive ...askanews

AOU SENESE E LILT SIENA INSIEME PER MIGLIORARE LA PRESA IN CURA DEI PAZIENTI: Unire le forze, creare sinergia e fare squadra per fare prevenzione contro il cancro e supportare le pazienti che devono affrontare un percorso oncologico. È questa la finalità della convenzione tra A ...oksiena

I migliori ospedali del mondo secondo 80mila medici, dirigenti e operatori sanitari: solo tre strutture marchigiane presenti nella classifica italiana: Il miglior ospedale d'Italia, il Policlinico Gemelli di Roma, è al 35esimo posto della classifica mondiale top 250 relativa all'attività del 2023. Il secondo Il Niguarda di Milano: 52esimo. L'Irccs ...corriereadriatico