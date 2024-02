I libri che hanno ispirato i film candidati agli Oscar sono uno più bello dell' altro

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ci siamo quasi. Lo spettacolo degli Academy Awards si avvicina. È ora di rivedere i titoli in nomination ma anche di leggere i “da2024”, quelli chele storie in competizione. Quest’anno, infatti, molti titoli nominatitratti dalle pagine di bestseller o didi spessore passati inosservati. Per non parlare dei personaggi tratti dalla cultura pop, dalla bambola Mattel Barbie al videogioco Super Mario Bros. Alcune vicendetratte dalle pagine più buiea storia’umanità, dall’Olocausto alla strage dei nativi Osage negli Stati Uniti fino alla creazionea bomba atomica. Altri raccontifrutti di pura fantasia ma questo 2024 a essere premiate saranno ...