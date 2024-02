(Di giovedì 29 febbraio 2024) Un nuovoha determinato che il consumo dei, cioè sottoposti a complesse lavorazioni industriali, sono associati a 32negativi sulla salute. Fra essi malattie cardiometaboliche, depressione, cancro, diabete di tipo 2 e molte altre. Ildiprematura per tutte le cause aumenterebbe del 21%

Seguire una dieta sufficientemente sana, che non impegni troppe ore della giornata e al contempo non costi un occhio della testa, rappresenta ormai un’impresa ... (gamberorosso)

Una ricerca ha rivelato come alcuni componenti chimici, i ftalati, derivati dalle confezioni in plastica di questi alimenti, potrebbero finire direttamente ... (fanpage)

I cibi ultraprocessati legati a 32 effetti nocivi: rischio di morte aumentato del 21% per uno studio: Il consumo di cibi ultraprocessati è associato a un rischio superiore di morte prematura (per tutte le cause), disturbi mentali, malattie cardiovascolari, problemi metabolici, cancro e altre ...fanpage

cibi che accorciano la vita: cereali, biscotti e piatti pronti provocano ansia, diabete e patologie mortali. La ricerca su 10 milioni di persone: Un'importante ricerca pubblicata dal Daily Mail Online afferma che le diete ricche di alimenti ultraprocessati possono essere molto dannose per l'organismo. In particolare, il ...ilgazzettino

