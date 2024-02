HyperOS si allarga alla serie Redmi Note 11 | mentre OnePlus 9R riceve due update

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Aggiornamenti in distribuzione per la11 e per9R, trae nuove versioni di OxygenOS: ecco le novità. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Series 14 è ufficiale! Ecco prezzi e caratteristiche tecniche: Queste ottiche, insieme al nuovo sistema operativo Xiaomi HyperOS, consolidano la posizione di Xiaomi come leader globale nell'innovazione del mobile imaging. La serie è composta da due modelli ...tomshw

Xiaomi espande l'offerta wearable: date il benvenuto a Smart Band 8 Pro, Watch 2 e Watch S3: Il sistema Xiaomi HyperOS garantisce prestazioni elevate, connessioni veloci e una batteria di lunga durata, fino a 15 giorni. Per gli amanti dello sport, il Watch S3 offre oltre 150 modalità sportive ...tomshw

Piracy Shield verrà allargato: ecco quando e come: Secondo il commissario AGCOM Massimiliano Capitanio Piracy Shield sta funzionando alla perfezione, quindi la piattaforma verrà usata in modo massiccio in futuro.tecnologia.libero