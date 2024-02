Hydrogen Valley | finanziati 52 hub per la produzione di idrogeno grazie a 500 mln del Pnrr | 28 nel Sud

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Sprigionare il potenziale della filieraè fondamentale per l’indipendenza energetica del Paese e passa anche dalla realizzazione delle cosiddette, dei veri e propri hub per ladiverde. A oggi sono 52 i progetti giàsu tutto il territorio nazionale (da realizzare entro il 31 dicembre 2026), di cui 28 nel Mezzogiorno, dove è destinato il 50% degli oltre €500 milioni di investimento previsto dal. L’obiettivo è sostenere lae l’uso diverde nell’industria e nei trasporti, ma anche riqualificare zone industriali abbandonate, dando così impulso alle economie locali. Di questo si è parlato oggi nel convegno organizzato da H2IT – Associazione Italiana ...

Fino a 370 milioni di euro per il progetto nell’ambito di Ipcei Nei prossimi anni l’ Idrogeno verde dovrebbe avere un forte sviluppo come fonte di energia ... (sbircialanotizia)

Genova, Duferco investe 10 milioni in Sicilia nella "Valle dell'Idrogeno": Gozzi: "La transizione energetica sarà una sfida concreta solamente se comporterà sviluppo occupazionale ed economico" ...telenord

Duferco investe 10 milioni nella Hydrogen Valley in Sicilia: Il progetto promosso da Duferco, in collaborazione con Caronte e Nippon Gases Italia, mira a sviluppare una Hydrogen Valley in grado di produrre circa 100 tonnellate all'anno di idrogeno verde, ...ansa

TVA Set to Build New $2.2B Gas Power Plant in Kingston, Tenn.: Project would replace coal-fired facility that spilled millions of gallons of coal ash waste in a river and surrounding area after a 2008 impoundment collapse.enr