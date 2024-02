Hunter Schafer | la star di Euphoria arrestata durante una protesta pro-gaza | “Gli ebrei a Biden | fermate gli armamenti al genocidio”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024)è statamentreva davanti alla sede della NBC di Manhattan a favore del cessate il fuoco a. La 25enne attrice diera parte di un gruppo di oltre 100 manifestanti che lunedì pomeriggio ha gremito l’atrio del numero 30 del Rockfeller Plaza per dire stop alla guerra tra Israele e Palestina. All’interno dell’edificio il presidente Joestava registrando una puntata del Late Night con Seth Meyers. Ladel gruppo Jewish Voice for Peace ha avuto così ulteriore significato simbolico nonché attenzione mediatica, tanto che sono fioccati parecchi arresti. I manifestanti indossavano magliette nere con la scritta Cessate il fuoco ora e Non in nostro nome., come molti altri ...