Hockey Serie A Il Roller non sa più vincere Sconfitta choc con Giovinazzo

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Nemmeno l’Indeco, ultimo in graduatoria davanti all’ormai già ritirato e retrocesso Vercelli, riesce a innescare la riscossa biancorossazzurra. Il quintetto pugliese, guidato dalla panchina dall’ex attaccante Pino Marzella, archivia la trasferta brianzola con un successo per 4 a 3. Un colpo a sorpresa tutto sommato meritato: l’Club Monza TeamServiceCar sbanda appena entrato in pista, colpito e affondato dopo 5 secondi da un lampo di Angelo De Bari. Poi sarà un lungo e inutile assedio alla porta biancoverde. Monza ci mette comunque del suo, tra errori, indecisioni e ingenuità. I padroni di casa inseguono sempre, senza mai agganciare nemmeno un illusorio pareggio. Servirà, ovviamente, tutta un’altra squadra nel confronto esterno di sabato sera con il Why Not. Valdagno. La compagine vicentina ha 32 punti ed è ...

