H&M è in crisi? Cosa sappiamo sul presunto fallimento del colosso del fast fashion

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 29 febbraio 2024) H&M è in? Questa la domanda che tanti si sono posti. Sicuramente è in corso una, che sembrava essere arginata. Ma il cambio di CEO ha rimesso le carte in tavola. H&M in: i segnali Uno dei simboli dei teenagers dei primi anni duemila, Hennes & Mauritz (H&M) ha subito una fortissima battuta d’arresto negli ultimi tre anni. Tanto che è arrivato un inaspettato cambio al vertice del gigante svedese del. Anche se nell’anno fiscale 22-23 (compreso fra il 1° dicembre 2022 e il 30 novembre 023) le vendite sono aumentate del 6%, c’è stato comunque un significativo calo del 4% che ha interessato il periodo compreso fra dicembre e gennaio. Periodo nel quale solitamente le vendite invece aumentano, trainate dal periodo natalizio e dai saldi. Calo ...