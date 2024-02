Hellas Verona vs Sassuolo | probabili formazioni e dove vederla

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Gara valida per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Si affrontano due squadre appaiate nei bassifondi della classifica, per cui chi perde è perduto.vssi giocherà domenica 3 marzo 2024 alle ore 12.30 presso lo stadio BentegodiVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I gialloblù non vincono da sei partite e la classifica inizia scottare. Il penultimo posto la dice lunga della situazione che sta vivendo la squadra di Baroni, che non può più permettersi passi falsi se vuole avere ancora chance di salvezza Crisi vera quella nella quale si sono infilati gli emiliani, reduci da sei sconfitte su sette. Nemmeno il cambio in panchina con l’avvento di Bigica al posto di Dionisi è servito a scuotere una squadra in ...

