Hawaii | fotografato per la prima volta il sesso tra due megattere | ma entrambe sono maschi

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Per lain assoluto è stato osservato el’accoppiamento tra due, ma con un’interessante particolarità: quando i fotografi hanno mostrato le immagini a un’esperta di cetacei, si è scoperto che entrambi gli esemplari immortalati erano. Questo eccezionale e rarissimo avvistamento è stato quindi analizzato, descritto e approfondito in uno studio recentemente pubblicato sulla rivista Marine Mammal Science, che ha confermato ancora unaquanto i comportamenti omosessuali siano diffusi anche tra gli animali. Le magatteretra le balene più studiate e meglio conosciute, ma nonostante decenni di ricerche nessuno è mai riuscito a osservare il momento esatto dell’accoppiamento, almeno fino a quando due fotografi hanno catturato ...

