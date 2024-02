Hamas | sale a 112 il bilancio dei morti a Gaza | 760 feriti

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il ministero della Sanità di, gestito da, ha annunciato che il numero delle persone uccise mentre aspettavano di ricevere aiuti è salito a 112. Lo scrive la Bbc. Il portavoce del ministero, Ashraf al-Qudra, ha aggiunto che 760 persone sono rimaste ferite. La stessa fonte ha poi precisato che le vittime potrebbero aumentare in quanto molti corpi devono ancora essere recuperati.

