È un percorso lastricato di ostacoli quello intrapreso da Hamas e Israele per arrivare a un cessate il fuoco. Malgrado le distanze tra le parti siano ... (ilgiornaleditalia)

Hamas, a Gaza oltre 30mila morti da inizio guerra: Il ministero della Sanità di Hamas ha annunciato che il bilancio delle vittime nella Striscia di Gaza è "di oltre 30.000" dall'inizio del conflitto con Israele il 7 ottobre. Almeno 79 persone sono ...ansa

TRATTATIVA SULLA TREGUA/ “Da Barghouti alla moschea di al Aqsa, i dettagli che dividono Netanyahu e Hamas”: Tregua e ostaggi: trattative difficili tra Hamas e governo Netanyahu. Due posizioni opposte che paradossalmente si incontrano ...ilsussidiario

Ue, primi combattimenti nel Mar Rosso. Hamas: marcia sulle moschee nel Ramadan: La fregata tedesca Hessen ha abbattuto due droni lanciati martedì sera dalle milizie yemenite Houti, che da mesi minacciano il traffico navale civile in quel tratto di mare come rappresaglia per ...repubblica