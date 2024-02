“Ha sclerato | un caos” Segnalazione bomba su Mirko | è successo durante la puntata del Grande Fratello ma si è scoperto ora

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Nelladelandata in onda mercoledì 29 febbraio, c’è stato un botta e risposta tra Alfonso Signorini eBrunetti. Tutto èmentre nello studio si parlava della storia d’amore tra il giovane reatino e l’ex fidanzata Perla Vatiero. Il conduttore ha parlato del rapporto tra la gieffina e Alessio Falsone e all’atteggiamento diBrunetti. Perla ha detto di non sentirsi fidanzata con l’ex e il giovane si è un po’ risentito di questo. “No che non sono felice, mi manca, mi manca tanto. Ma ci siamo detti quel ti amo e scelgo di aspettarla e fidarmi di lei”, ha dettoBrunettila diretta delandata in onda mercoledì 28 febbraio. “Sarà…ma io penso che ...