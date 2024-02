Guild Wars 2 | Tante novità in arrivo con The Realm of Dreams

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Giocatori di2, sarete lieti di sapere che il celebre gioco MMORPG sta per aggiornarsi con Theof, una mega espansione che porterà in gioco tantissime, scopriamole insieme a seguire. Partiamo dalla possibilità per veterani e neofiti di usufruire di una serie di elementi che ampliano l’esperienza di gioco, come nuove armature leggendarie, reliquie leggendarie e molto altro ancora, le quali stravolgono le sfide nel mondo di Tyria. Armature e Armi Leggendarie Restando a tema armi e armature, viene introdotto Weapon Proficiency, i personaggi possono usare anche le armi che inizialmente erano inaccessibili. Ogni classe dispone di una gamma di strumenti a disposizione oltre che personalizzazioni. Con le Reliquie Leggendarie potrete potenziare il vostro eroe, ...

Guild Wars 2: dal set leggendario ai nuovi boss, le novità di The Realm of Dreams: Andiamo alla scoperta delle novità introdotte con The Realm of Dreams, nuovo aggiornamento di Guild Wars 2 Secrets of the Obscure.everyeye

Star Wars: Ahsoka, La costumista Shawna Trpcic ha vinto postumo il Guild Awards per i migliori costumi: Nonostante Star Wars: Ahsoka si sia conclusa ad ottobre, la serie continua ad essere premiata. La famosa costumista Shawna Trpcic, deceduta purtroppo nel ...starwarsaddicted

Star Wars, “L’impero colpisce ancora” per la prima volta in concerto. Roma Film Music Festival annuncia date anche a Milano: È la pellicola della grande rivelazione (quel Sono tuo padre, svelato a Luke Skywalker, che nel 1980 ha lasciato a bocca aperta gli Stati Uniti), del duello a colpi di spade laser, di ...ilmessaggero